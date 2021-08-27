إسعاد يونس لـ"الخليج 365": "صاحبة السعادة" مشروع عمري.. ولست على قائمة المحترفين الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة إسعاد يونس إنها لا تعتبر مشاركتها في فيلم "200 جنيه"، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي، قبل يومين، بمثابة العودة للسينما.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا مش قادرة اعتبرها عودة، أنا بس مجرد واقفة بجوار صحابي واخواتي وأولادي، بشجع التجربة جدا، لأنها جديدة على الصناعة، انتوا عجبكم الفيلم هعتبرها عودة معجبكمش مش هعتبرها عودة".

وعن سبب ابتعادها عن التمثيل، أوضحت أن السبب الرئيسي تركيزها على "صاحبة السعادة"، البرنامج الذي تقدمه منذ سنوات وحقق نجاحًا كبيرًا في مواسمه المختلفة، مؤكدة أنها تعتبره مشروع عمرها، متابعة "وطبعا لانشغالي بالمشروع الأقدم والأعظم الشركة العربية".

إسعاد أكدت أنها لا تغلق الباب في وجه التمثيل، وأن في حال عرض أدوارا جيدة عليها ستوافق على تقديمها، لكنها وصفت نفسها أيضًا بأنها ليست على قائمة المحترفين في الوقت الحالي.

وعن التعاون مع المخرج محمد أمين في فيلم "200 جنيه"، قالت "بشتغل معاه من 22 سنة، مش أول مرة نتقابل، وهو بيغيب ويرجع لأنه مفكر ومش مخرج استهلاكي".

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، خالد الصاوي، أحمد السعدني، صابرين، دينا فؤاد، مي سليم، غادة عادل، ليلى علوي، أحمد رزق، أحمد آدم، نرمين زعزع، محمود حافظ، وملك قورة.