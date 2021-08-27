لليوم الثاني.. حفل خطوبة شقيقة محمد سامي مستمر بحضور نجوم الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قرر المخرج محمد سامي، أن يستمر احتفاله بخطوبة شقيقته الممثلة الشابة ريم سامي على رجل الأعمال طارق هيمن، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أقيم أمس الخميس حفلا كبيرا في الساحل الشمالي.

واحتفلت الفنانة ريم، بخطبتها بحضور العائلتين والأصدقاء المقربين وكذلك عدد من الفنانين، على رأسهم ماجد المصري وأحمد زاهر وإدوارد وإلهام شاهين وهنادي مهنا والإعلامية هالة سرحان.

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالية اليوم الجمعة بحضور كل الوسط الفني، إذ وجه سامي الدعوة لعدد كبير من النجوم والنجمات لحضور حفل الخطوبة في اليوم الثاني (الجمعة).

ومن المقرر أن يتواجد المطرب تامر حسني ويغني في الحفل، وأيضاً تم الاتفاق مع أكثر من مطرب للغناء في الحفل الذي يقام على أجواء ساحرة مثل ألف ليلة وليلة، كما يتواجد أيضاً في اليوم الثاني لحفل الخطوبة اليوم عدد كبير من نواب مجلس الشعب.

وشهد اليوم الأول من حفل خطوبة ريم سامي تفاعل كبير من الحضور بالرقص والغناء، إذ غنت الفنانة مي عمر بمشاركة أكرم حسنى أغنية "إن جيت للحق" التي قدماها ديو في مسلسل "لؤلؤ".