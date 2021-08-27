بالفيديو| خالد الصاوي لـ"الخليج 365": محمد أمين صاحب رؤية ويعود بمصيبة فنية "جامدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد حسين:

قال الفنان خالد الصاوي، إن المخرج محمد أمين من المخرجين المتميزين، وصاحب رؤية وصانع أفلام يكتب ويخرج، فابتعاده لفترة يأتي بعده عودة قوية.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "محمد أمين يبعد أو يقرب مبيقدمش ومش بتحسي إنه غاب، لأنه بيرجع بمصيبة فنية جامدة وحلوة للجمهور، ممكن ده ميكونش في حالة الممثلين مناسب، لأن الممثل بيشتغل بجسمه ووشه والابتعاد ممكن يخليه يصدي، عكس المؤلف والمخرج خاصة من لديهم رؤية قد يحتاجون بعد الوقت لتقديمها في عمل فني".

وعن مشاركته في فيلم "200 جنيه"، قال "إذا تتبعتي قصة 200 جنيه، تتبعتي قصة مجتمع، لأن هذه الورقة النقدية تنتقل من إيد لإيد، ومن فلان لفلانة، وأحيانا يسجل البعض عليها ذكرياته، وقلب وسهمين فهي مثل الشجرة تصلح للتوثيق".

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، خالد الصاوي، أحمد السعدني، صابرين، دينا فؤاد، مي سليم، غادة عادل، ليلى علوي، أحمد رزق، أحمد آدم، نرمين زعزع، محمود حافظ، وملك قورة.