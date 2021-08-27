نقابة الممثلين في لبنان: لم نشارك في تكريم “محمد رمضان” لا من قريب ولا من بعيد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت نقابة ممثلي المسرح والسينما والتلفزيون في لبنان بياناً موقّعاً من نقيبها نعمة بدوي، تتبرّأ فيه من زجّ إسمها في تكريم النجم المصري محمد رمضان في بيروت.

وجاء في بيان نقابة الممثلين: “تداولت المواقع الصحفيّة الإلكترونية ما نشره الممثل والمغني المصري محمد رمضان عن تكريمه في بيروت وتحديداً في مهرجان يحمل اسم “أفضل الدولية” أقيم في كازينو لبنان برعاية وزارة الثقافة اللبنانية ونقابة ممثلي المسرح والإذاعة والتلفزيون ونقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان ومنح الفنان رمضان لقب سفير الشباب العربي فيما منحه المركز الألماني الدولي في بيروت شهادة دكتوراه فخرية في التمثيل والأداء الغنائي.

يهم نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان (نقابة الممثلين) أن توضح للرأي العام اللبناني والمصري والعربي أنها لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب ولا من بعيد وهي ليست الجهة المخولة منح ألقاب سفراء أو غيرها من الألقاب، كما تعلن نقابة الممثلين في لبنان النقابة الأم أول نقابة في لبنان والعالم العربي منذ نشأتها عام 1948 أنها لم تمنح أي لقب لأي فنان لبناني أو عربي عبر تاريخها وبالتالي فإننا نرفض زج اسم نقابتنا وتاريخها في مواضيع سطحية شكلية”.