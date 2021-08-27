تيم حسن بالكمامة السوداء في “الهيبة – جبل”.. “أهلك ولو صرت على المهلك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يضع المخرج سامر برقاوي لمساته الأخيرة على الموسم الخامس من مسلسل” الهيبة- جبل “. ونشر نجم العمل تيم حسن صورة من كواليس التصوير وظهر وهو يضع كمامة سوداء كتب عليها ” الهيبة- جبل”، كما نشر صورة اخرة متوسّطاُ فريق العمل وهم يتدون الكمامة ذاتها.

وأرفق الصورتين بتعليق: “أهلك أهلك ولو صرت على المهلك”.

وكانت انتشرت مؤخرا صورة لتيم حسن برفقة ابنتي الفنان عبد المنعم عمايري وامل عرفة خلال زبارتهما لوالدهما في كواليس التصوير.

ويترقب الجمهور العربي عرض الموسم الخامس من مسلسل “الهيبة”، بخاصة بعد تصريحات المنتج صادق الصباح أنّ “هذا اموسم بدون سقف وسيحمل كثير من المفاجآت”. وكان النجم السوري عبد المنعم عمايري نشر صورة مناصفة بينه وبينم تيم حسن عبر خاصية “الستوري” على حسابه في “اسنتغرام”، ما أشعل حماسة الجمهور.