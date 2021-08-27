بعد “عروس بيروت”.. تحضير مسلسل “عروس الرياض” وهذا هو بطله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: في خطوة مفاجئة، أعلن الممثل السعودي محسن الشهري بدء تصوير مسلسل “عروس الرياض”، إذ نشر مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر حسابه في “توتير”، معلّقاً: “أول يوم تصوير مسلسل عروس الرياض… بإذن الله يعجبكم”.

وانتشرت أخبار تفيد بأنّ بطل العمل هو الممثل السعودي محمد الشهراني، ولم تُعرَف تقاصيل أكثر عن المسلسل، الذي سشارك فيه أحد مشاهبر “سناب شات” عبد الهع المالكي الذي نشر هة الآخر صورة ومقطع فيديو من كواليس التصوير عبر حسابه على” توتير”.

من جهة أخرى، أعلن الممثل التونسي بطل مسلسل “عروس بيروت” اقتراب عرض الموسم الثالث من المسلسل عبر حسابه في “إنستغرام”، إذ نشر الإعلان الترويجي للعمل، وكت: “”عروس بيروت الموسم الثالث”.