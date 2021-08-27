منهم ليدي غاغا.. مشاهير فشلوا في دراستهم وحققوا نجاحاً عملياً كبيراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: هناك أكثر من طريقة للنجاح في العالم، حيث يُعتبر مسار التعليم التقليدي هو أفضل طريقة لتسلُّق سلم النجاح، بينما يُفضّل البعض الآخر ترك الفصل الدراسي خلفهم، والتركيز على حياتهم المهنية.

في هذا التقرير نكشف عن أبرز المشاهير الذين فشلوا في دراستهم وحققوا نجاحاً كبيراً في حياتهم العملية.

ليدي غاغا

كانت ليدي غاغا واحدةً من بين المشاهير الذين فشلوا في دراستهم، حيث تركت الجامعةَ في عامِها الثاني للتركيزِ على الموسيقى، ورغم عدم استكمالها التعليم فإنَّها حققت نجاحاً كبيراً، وحصلت على 200 جائزة موسيقية، وأصبحت واحدةً من أهم نجوم الغناء في العالم.

إيمينيم

رسب مغني الراب الأميركي إيمينيم في الصف التاسع ثلاث مرات، خلال فترة وجوده في مدرسة لينكون الثانوية في وارن بولاية ميشيغان. وفي نهاية المطاف في سن 17 ترك المدرسة وحصل على وظيفة لمساعدة والدته في دفع فواتير المنزل، وفقاً لمجلة إيلى، التي تقدر ثروة نجم الموسيقى بـ 196 مليون دولار.

ريهانا

فضَّلت ريهانا الغناء على أداء واجباتها المدرسية. وفي مقابلة مع صحيفة الغارديان، اعترفت مغنية “Umbrella” بأنّها “لا تُحب المدرسة” لكنَّها كانت تُفضِّل الغناء أو ممارسة الرياضة أو القيام بأي شيء آخر غير الواجبات المنزلية.

وفي سن 16 عاماً، وقعت RiRi أول صفقة قياسية لها وتركت المدرسة للتركيز على حياتها المهنية. فغيّرت منظور ريهانا في التعليم، وهي الآن تساعد المجتمعات غير القادرة على الوصول إلى التعليم المناسب.

براد بيت

قبل أسبوعين من تخرجه من الكلية، قرر نجم “Fight Club” براد بيت ترك الدراسة، حيث كان يدرس الصحافة في جامعة ميسوري، وذهبَ للوس أنجلوس للبحثِ عن فرصةِ تمثيل، ليصبح بعد ذلك واحداً من أهم نجوم هوليوود في العالم.

كريس برات

تركَ كريس برات الدراسة الجامعية لعدمِ رغبته في الاستمرارِ بها، وعمل نادلاً في أحدِ المطاعم، لكنَّ الظروفَ دفعته للعملِ في مجال التمثيلِ.

واستطاع كريس برات أن يحُقق شهرةً كبيرةً وثروةً قيمتها ثلاث وعشرون 23 مليون جنيه وإسترلينيٍ.

كيت موس

تركت عارضة الأزياء العالمية كيت موس التعليمَ في سن مبكر، وذلك بعدما خطفت أنظارَ سيارة دوكاس مؤسسة وكالة ستورم لعرض الأزياء. واتجهتْ كيت إلى مجال الأزياء، لتُصبح واحدةً من أهم عارضي الأزياء في العالم في التسعينات.