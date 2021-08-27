أميتاب باتشان يؤدي دوره مجاناً في فيلم Chehre

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من الواضح أن نجم بوليوود “أميتاب باتشان” مبهور بعمله الجديد لفيلم “Chehre” المقرر عرضه اليوم 27 أغسطس – بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا – لدرجة أنه لم يتقاض أي أجر له عن الفيلم وقام بالعمل مجانًا، بل وتحمل أيضًا نفقات السفر الخاصة به.

وبحسب موقع “Hindustan Times” كشف منتج العمل “أناند بانديت” في مقابلة عن سبب عدم تقاضي “أميتاب باتشان” أي أجر على Chehre، موضحًا أنها مسألة ضريبية، ولهذا السبب نُسب لـ”أميتاب” الظهور الودّي في الفيلم.

قال “أناند”: “لتجنب أي مشكلة أثناء تقديم دفاتر الضرائب، قررنا منح النجم ائتمانات المظهر الودود، بمعنى عدم ذكر اسمه على الشاشة في العنوان الرئيسي أو النهائي للعمل.”

وأضاف: “لقد كان “أميتاب باتشان” محترفًا وملتزمًا لدرجة أنه وضع أيضًا أمواله الخاصة في التنقل”.

من إخراج “رومي جفري”، تدور أحداث الفيلم في جو من الغموض والإثارة، وهو من بطولة “عمران هاشمي”، “كريستل ديسوزا”، “ريا تشاكرابورتي” وآخرين.

وتحدث المخرج “رومي” عن اختيار بطل العمل في الفيلم قائلاً: “بعد أن انتهينا من عمل “أميتاب باتشان” في فيلم Chehre، بدأنا في البحث عن ممثلين آخرين. كنت أبحث عن الدور الثاني وكان “عمران هاشمي” مناسبًا تمامًا للشخصية التي كنت أتخيلها. على الرغم من أنني لم أعمل معه من قبل، فقد سمعت الكثير عنه في الصناعة. إنه حقًا مثل “أميتاب باتشان” عندما يتعلق الأمر بالاحتراف، التفاني والعمل الدؤوب ولا يسمح لأي شيء بالتدخل في عمله. إنه منخرط جدًا في العمل الذي يقوم به. وعندما اقتربت منه مع Chehre، تبين لي أن عمل “عمران” كان أفضل مما كنت أتوقع “.

“أميتاب” لديه قائمة مليئة بالأفلام وتشمل أفلام: Jhund، The Intern، Brahmastra وGoodbye.هذا بالإضافة لعودته إستضافة وتقديم الموسم الثالث عشر من برنامج Kaun Banega Crorepati (من سيربح المليون) نهاية الأسبوع الماضي.