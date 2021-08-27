مفاجأة حفل كانييه ويست الأخير.. ظهور كيم كارداشيان بفستان زفاف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: فيما يبدو أن كيم كارادشيان ذهبت بعيدًا من كونها تدعم زوجها السابق كانييه ويست في حفلاته لإطلاق ألبومه الأخير Donda، فقد ظهرت “كيم” هذه المرة – في الحفل الذي أقيم أمس – مرتدية فستان زفاف وطرحة كما لو أنها عروس!!! فقد خرجت “كيم” بفستان زفاف مذهل من Balenciaga Couture خلال أغنية No Child Left Behind والتي كانت الأغنية الأخيرة للحفل، حسبما ذكر موقع TMZ.

وعلى الرغم من أن ظهور “كيم” بهذا الشكل أعطى إشارة للجمهور والمعجبين أن الثنائي ربما يعودان لبعضهما مرة أخرى، إلا أن مصادر ذات علاقة وثيقة بالنجمين خرجت لتؤكد أنهما لن يعودا معًا مجددًا، بينما ستظل “كيم” داعمة مستمرة لـ”كانييه”.

وأضافت المصادر أن “كيم” كانت سعيدة بفعل ذلك من أجل “كانييه” والحدث، الذي كان مهمًا جدًا بالنسبة له.

كان هذا الحدث هو الثالث والأخير بغرض الترويج لألبوم “كانييه” الجديد Donda المرتقب بشدة، وقد أقيم في استاد Soldier Field في شيكاغو.

وقد أقيم الحدثان السابقان بحضور لافت للنظر من “كيم” وأطفالها، التي حرصت على دعم زوجها السابق “كانييه” في هذا الحدث المهم.

واتبع حدث الاستماع لألبوم Donda جميع معايير الأمن والسلامة لفيروس كورونا، حيث تم تقديم جرعات من لقاح فيروس كورونا لغير آخذي اللقاح في موقع الحفل.

وقد أكد متحدث باسم استاد Soldier Field لموقع TMZ أنه سيتم توفير 1500 جرعة للحاضرين الذين يرغبون في تلقي اللقاح في الحدث. وسيكون اللقاح المتوفر هو Pfizer بالإضافة إلى لقاح Johnson & Johnson ذي الجرعة الواحدة.

هذا بالإضافة إلى إرتداء الأقنعة التي ستكون اختيارية لجميع المناطق الخارجية في Soldier Field، لكن كان يوصى بها للأفراد غير المحصنين في الأماكن الخارجية المزدحمة.

جدير بالذكر أن مدير أعمال “كاني ويست” صرح بأن ألبوم Donda الذي طال انتظاره سيتم إطلاقه بعد حفل استماع يوم الخميس.

في الأسبوع الماضي، سأله أحد المعجبين على تويتر عما إذا كان “ويست” سيُسقط الألبوم بعد الحدث، أجاب: “بالتأكيد! لأن التأخيرات المستمرة لإصدار الألبوم قد أحبطت المعجبين.”

قبل حدث الاستماع لـ Donda يوم الخميس، تقدم مغني الراب لتغيير اسمه بشكل قانوني إلى “يي”. واستشهد “ويست” بأسباب شخصية في وثائق المحكمة المرفوعة في لوس أنجلوس والتي تسعى إلى تغيير اسمه الكامل من “كاني عماري ويست” إلى “يي” ببساطة، بدون اسم أو لقب آخر.

وفي وقت سابق من عام 2018، أعلن “كاني ويست”عن رغبته في تغيير اسمه، عندما قام بالتغريد قائلًا: “كوني معروف رسميًا باسم “كاني ويست”. أنا يي.”