بعد انتهاء شهر العسل.. نيللي كريم تتلقّى رسالة حزينة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تلقّت الفنانة نيللى كريم، وزوجها هشام عاشور، لاعب الإسكواش السابق، رسالة من لعبة الصبارة الراقصة، التي تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشرت فيديو لها بعد تلقيها هذه الصبارة كهدية من أحد أصدقائهما في نيويورك، ووجهت لها رسالة عبر خاصية “استوري” على “إنستغرام”.

ورصد الفيديو الصبارة الراقصة وهي تقول: “يا هشام ويا نيللي وحشتونا جداً جداً، نيويورك أظلمت بعد أن رحلتما”.

وكانت كريم قد احتفلت بزفافها إلى هشام عاشور، بعد قصة حب كبيرة جمعتهما، وضم عدداً كبيراً من النجوم أبرزهم الهضبة عمرو دياب الذي أشعل الحفل.

وأيضاً احتفلت بعيد الميلاد الأول لزوجها في نيويورك بعد أسبوع من زواجهما، حيث كشف لاعب الإسكواش السابق عن فيديو عبر “إنستغرام” وهو يحتفل بعيد ميلاده برفقة زوجته في نيويورك ثم عادا إلى مصر.