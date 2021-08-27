هيفاء وهبي في حفل العلمين.. إطلالة جريئة ورسالة حب إلى مغني مهرجانات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في إطلالة جريئة، أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفلاً غنائياً، مساء الخميس، بإحدى القرى السياحية في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي المصري.

شهد الحفل حضوراً جماهيرياً غفيراً وحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم: أكرم حسني، محمد ثروت، عماد زيادة، حمدي الميرغني.





وقدّم الفنان إدوارد عدداً من أغنياته الشهيرة، إضافة إلى أغنية "أحسن مغني في مصر" التي سبق وأن قدّمها ضمن السياق الدرامي لفيلم "كباريه".





واشتعلت أجواء الحفل مع صعود الفنانة هيفاء وهبي إلى المسرح التي قدّمت باقة من أجمل أغنياتها ومنها "واحشني"، "ما تيجي نرقص" و"شاغلة كل الناس".





وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، إذ ارتدت "هوت شورت" وحرصت على توجيه كلمة شكر إلى مصر وكلمة محبة إلى بلدها لبنان.





وخصّت هيفاء بالشكر جميع الفنانين الحضور واختتمت بكلمة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا قائلة: "محدش يزعل حمو بيكا حبيبي، أنا بشوف معظم فيديوهاته، أنتم اللي بتستفزوه"، وقبيل مصافحتها له سألته: "أنت اتطعمت؟" ليرد بيكا قائلاً: "أيوة يا نجمة".





وقدّمت هيفاء الفنان أكرم حسني للجمهور والذي تغزّل بها ثم شاركها أغنيتهما "لو كنت" للمرة الأولى في حفل جماهيري وخطف أدائهما الاستعراضي للأغنية على خشبة المسرح أنظار وتفاعل الجمهور.



