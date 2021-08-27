شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي منذ قليل الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادي العسكرى.

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين أنه من المقرر تشييع جثمان الفقيد غداً السبت من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر.

وسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضى بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة المصرية الأسبق إثر إصابته بأزمة صحية ، حيث كان يتلقى العلاج بمستشفي المعادي العسكري.