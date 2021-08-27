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وفاة الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى بعد صراع مع المرض

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القاهرة - سامية سيد - توفي منذ قليل الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى بعد تعرضه  لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادي العسكرى.

 

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين أنه من المقرر تشييع جثمان الفقيد غداً السبت من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر.

 

وسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضى بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة المصرية الأسبق إثر إصابته بأزمة صحية ، حيث كان يتلقى العلاج بمستشفي المعادي العسكري.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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