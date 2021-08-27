شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة نضال الشافعى تكشف حالته الصحية: غير مستقرة ويعاني من صديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، عن آخر تطورات حالته الصحية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" مؤكدة أنه ما زال يتواجد في الرعاية وأصيب بصديد في الجرح الناتج عن جراحة القولون التي تعرض لها مؤخرًا، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع درجة الحرارة.

وأضافت أن حالته خلال الأيام الأولى كانت إيجابية وفي تحسن ولكن الآن لم تكن مستقرة وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء.

وخضع مؤخرًا الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون، ويظل نضال الشافعي في المستشفى للاطمئنان على حالته، حيث زاره الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر، والمخرج خالد جلال.

وتعود المشكلة لتعرض نضال الشافعي لضغط عصبي كبير؛ بسبب منتج فيلم "ميني بار" بعد أن أخلف اتفاقه معه بشأن الفيلم وجودته ومستلزمات التصوير، مما ترتب عليه تعرض نضال لضغط عصبي شديد بعد الانتهاء من التصوير ودخوله المستشفى بشكل عاجل، وحاول الأطباء السيطرة على الوضع الصحي لمدة يومين إلى أن استلزم الثقب جراحة عاجلة داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.