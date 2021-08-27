شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم ينتهى من تسجيل أحدث أغنياته "وحشانى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم خالد سليم، من تسجيل أحدث أغنياته التي تحمل اسم "وحشانى"، والمقرر طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع كريم أسامة.

ويواصل الفنان خالد سليم والفنانين منة فضالى وسوسن بدر وهالة فاخر وتونى ماهر تصوير فيلم "في القلب" بأحد الديكورات المخصصة للعمل، والفيلم إخراج مرقس عادل، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

فيلم "في القلب" يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائى لطرحه فى السينمات.

وأحيا النجم خالد سليم مؤخرا، حفلا غنائيا بدار أوبرا الإسكندرية، حيث قدم عددًا من أجمل أغانيه الشهيرة، إضافة إلى أحدث أغانيه "عشمنى"، والأغنية من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وتنتمى الأغنية إلى طبيعة الأغانى الدرامية.

وفى سياق آخر يخوض خالد سليم أولى تجاربه فى عالم المسرح خلال الفترة المقبلة، ويعيش حاليًا مرحلة تحضيرات عمل مسرحى من إخراج محمد جبر وينتمى إلى طبيعة الأعمال الاستعراضية الغنائية، ويراهن عليه خالد خلال مشواره الفنى بعد تألقه فى مجال التمثيل فى الدراما والسينما والغناء وتقديم البرامج.

وشارك مؤخرًا النجم خالد سليم، المطرب الصاعد لؤى خليل فى أغنية جديدة باسم "كان عندك كام" كنوع من الدعم لمجموعة من الشباب من صناع الموسيقى، والبداية كانت من خلال مجموعة من الشباب اقترحوا تقديم خالد سليم للأغنية من كلماتهم والحأنهم، ولكنه فضل دعمهم والوقوف بجوارهم فى بداية مشوارهم الفنى وتقديم لؤى للأغنية مع المشاركة فيها فقط.























