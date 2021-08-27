نادين الراسي تدافع عن محمد رمضان: “انت ما تكرمت.. انت كرمتنا بحضورك مع ابنك”!

كتب امير فتحي في الجمعة 27 أغسطس 2021 05:46 مساءً - دخلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي على خط الازمة الجديدة للفنان المصري محمد رمضان بعد اعلانه الحصول على شهادة شهادة دكتوراه فخرية ولقب سفير الشباب العربي عبر دفاعها عنه واعتبارها ان زيارته للبنان تكريم للبنانيين.

ونشرت نادين الراسي، عبر حسابها على تويتر، صورة لمحمد رمضان ظهر فيها مرتديا الزي الخاص بالدفاع المدني اللبناني وهو يضع إكليلا من الزهور على النصب المخصص لشهداء مرفأ بيروت من الدفاع المدني اللبناني.

وعلقت نادين الراسي على الصورة كاتبة: “محمّد رمضان لو سمحت تزورنا كلّ مدّة هيك بتنسّي البعض مصايِبُن وبيبلّشوا يتفاصحوا !!”.

وتابعت “ما علينا “لأ محمّد رمضان إنت ما تكرّمت وأنا مسؤولة عكلامي إنت كرّمتنا بحضورك مع إبنك وروحك وعرّضتوا حالكُن للخطر ببلد كلّ واحد فيه مشروع قتيل “!!!” وختمت تغريدتها بشكر محمد رمضان.

وكان رمضان قد أثار موجة كبيرة من الجدل بعد اعلانه عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، من نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بالتعاون مع نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية.

فيما قال الفنان فريد بوسعيد، رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، في تصريح: “ما حدث هو مجرد تكريم في مهرجان أفضل، ولم نمنح ولا نستطيع منح الفنان محمد رمضان الدكتوراه الفخرية، ما نشر مجرد خلط ولخبطة ولا علاقة له بالنقابات الفنية اللبنانية”.