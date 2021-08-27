أول رد من محمد رمضان بعد "أزمة الدكتوراه"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد الجدل الذي أثاره خلال الساعات الماضية، رد الفنان محمد رمضان على الهجوم الذي تعرض له عقب إعلانه الحصول على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من أحد المراكز الثقافية في لبنان.

ونشر رمضان مجموعة من الصور على حسابه في "فيسبوك"، تظهره مع ابنه على متن طائرة خاصة يتناولان وجبة الفطور على الأغلب، وأرفقها بتعليق: "جمعة مباركة لا أنظر خلفي إلا لالتقاط صورة".

وفي إحدى الصور، يظهر ابنه وهو يشير بالحركة الشهيرة لرمضان والتي تشير إلى أنه "نمبر وان".

وكان وزير الثقافة اللبناني، عباس مرتضى أكد أن الوزارة "لم تتدخل في انتقاء المكرمين من قبل لجنة جائزة أفضل الدولية التي يمنحها المركز الألماني الدولي، ولا نعرف ما المعايير التي على أساسها اختاروا المكرمين"





وأوضح أن دور الوزارة في هذا التكريم "لم يتعد دور الرعاية الذي طلبها المركز بشكل رسمي منا، ونحن أرسلنا المدير العام للوزارة الدكتور علي الصمد ليمثل الوزارة حضورياً فقط لا غير".

ولفت إلى أن وزارة الثقافة اللبنانية ليس لديها صلاحيات إعطاء أي دكتوراه فخرية أو أي ألقاب أو أوسمة رسمية هذه تُعطى من قبل رئاسة الجمهورية والجامعة اللبنانية الرسمية في البلاد.

وكان الفنان محمد رمضان، قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستقرام" صورة لشهادة دكتوراه فخرية، وصورًا خاصة له مع بعض الفنانين اللبنانيين.

وعلّق قائلاً: "شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني، ونقيب الموسيقيين، ونقيب الممثلين اللبنانيين على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان، على منحي لقب سفير الشباب العربي".