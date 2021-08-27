شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تشعل الأجواء فى حفل العلمين وأكرم حسنى يشاركها الغناء..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى الأجواء في مدينة العلمين الجديدة، بإحيائها حفلاً غنائياً قدمته الإعلامية بوسى شلبى وحضره عدد من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم أكرم حسني، محمد ثروت وحرمه، عماد زيادة وحرمه، نجم مسرح مصر حمدي الميرغني وحرمه الفنانة إسراء عبد الفتاح، أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي.



هيفاء وهبى واكرم حسنى

وشهد تواجد مغنى المهرجانات حمو بيكا الذى حرص على توجيه التحية للنجمة اللبنانية أثناء غنائها على خشبة المسرح، لترد هيفاء التحية له، قائلة: "محدش يزعل حمو بيكا حبيبي أنا بشوف معظم فيديوهات انتم اللي بتستفزوه" وقبيل مصافحتها له سألته قائلة: "انت اتطعمت" ليرد بيكا عليها قائلا: "أيوه يا نجمة".. ومقطع من أغنية "أنت معلمة في الطعامة والشياكه".



اكرم حسنى ومحمد ثروت وادوارد وعماد زيادة

في البداية أطلقت الراقصة جوهرة شرارة الحماس لدي الجمهور عندما طالبها الجمهور بالصعود لخشبة المسرح لتلبي رغبتهم وتقدم لهم وصلة علي أغنية "اخواتي"، وتصاعدت الأجواء مع تقديم الفنان إدوارد - الذي كان ضمن المدعوين - بعض اغانيه الشهيرة بالإضافة إلي أغنية "احسن مغني في مصر" التي سبق وان قدمها في فيلم "كباريه"

وحرصت هيفاء على توجيه كلمة شكر لمصر والجمهور المصري وبالإضافة إلى إرسال كلمة محبة لبلدها "لبنان"، وغنت عدد كبير من أغانيها المعروفة وتراقصت على أنغامها متفاعلة مع الجمهور، من أبرز هذه الأغاني "واحشنى"، "مش قادرة استنى"، "الواوا"، "ما تيجى نرقص"، "فاكرنى"، "توتة"، و"بحبك حب"،

كما قامت هيفاء بتقديم الفنان أكرم حسني للجمهور والذي من جانبه تغزل بها ثم شاركها اغنيتهما "لوكنت" للمرة الأولى في حفل جماهيري وذلك بعدما قدما الأغنية "ديو" على طريقة الفيديو كليب مؤخراً وحققت نجاحاً كبيراً.



هيفا وهبي



اكرم حسنى ومحمد ثروت



النجمة هيفاء وهبى تشعل اجواء العلمين الجديدة



النجمة هيفاء وهبى



بوسى شلبي



حضور حفل هيفاء وهبى



هيفاء وهبى



هيفاء وهبى على مسرح الحفل



هيفاء وهبى فى حفل العلمين الجديدة



هيفاء وهبى فى حفلها بالعملين