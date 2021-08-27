شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فنانات بالحجاب فى الأعمال الفنية بموسم الصيف أبرزهن.. إسعاد يونس وليلى علوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضطر بعض الفنانات بين الحين والآخر لارتداء الحجاب ليس بالواقع ولكن نظرًا لما يتطلبه شخصية تقدمها في عمل فنى سواء سينمائى أو درامى، وهو ما تشهده هذه الفترة في موسم الصيف، حيث تظهر 5 فنانات بالحجاب خلال هذه الفترة من خلال فيلم ومسلسلين، وهو ما نكشفه خلال هذا التقرير.



اسعاد يونس وليلى علوى ومى سليم

إسعاد يونس وليلى علوى ومى سليم

تظهر كل من الفنانة الكبيرة إسعاد يونس والفنانة الكبيرة ليلى علوى والفنانة مى سليم، خلال أحداث فيلم "200 جنيه"، بشخصيات يرتدان خلالها الحجاب، حيث تجسد إسعاد يونس سيدة من منطقة شعبية ووالدة الفنان أحمد السعدنى، كما تجسد ليلى علوى دور سيدة مغلوب على أمرها بحثًا عن لقمة العيش، فيما تجسد الفنانة مى سليم دور زوجة الفنان محمود حافظ وهى من منطقة شعبية وتخونه مع صديقه الذى يجسده الفنان أحمد السعدنى.



سوسن بدر ودينا

سوسن بدر ودينا

أثارت الجدل الفنانة دينا مؤخرًا، بعد نشرها لعدة صور أثناء ارتدائها الحجاب لما تعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة ارتدائها الحجاب، ولكنها كشفت عن أن الشخصية التي تجسدها تتطلب ذلك من خلال مسلسل يحمل اسم "السيد زينب"، ويشاركها في البطولة أيضًا الفنانة سوسن بدر، التي يتطلب دورها أيضًا ارتداء الحجاب.



هنادى مهنا

هنادى مهنا

تظهر الفنانة هنادي مهنا خلال أولى حكايات الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب"، وهى الحكاية التي تحمل اسم "كدبة كبيرة" بالحجاب حيث تجسد دور فتاة تمر بالعديد من المواقف خلال الأحداث، ويشاركها في البطولة، أحمد زاهر وايمان سلامة وفتوح أحمد وعماد رشاد، ورضوى جودة، ومحمد ناصر.