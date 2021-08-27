شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين على تغنى "أنا ليا أب" في حكاية "بيت عز" من "إلا أنا 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، من الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا"، الأغنية الدعائية للحكاية بعنوان "أنا ليا أب" غناء ياسمين على وكلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع عمرو عبد الفتاح ويقول أول مقطع من الأغنية: "أنا ليا أب يارب طول لي في سنينه.. شال فوق كتافه حمول تقيلة الله يعينه".

"بيت عز" أولى حكايات الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا" وتم الانتهاء من تصويرها قبل أيام، للعرض على قناة dmc ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

يذكر أن سهر الصايغ قدمت بطولة مسلسل "الطاووس" في شهر رمضان الماضى، مع جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.