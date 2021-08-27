شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغني يوضح معاناة الأزواج في التسوق من الزوجات: "مكانش لازم أروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطريقه كوميدية عبر الفنان محمود عبد المغنى عن معاناته فى التسوق مع زوجته، حيث ظهر وهو يرتدي طوق من الورود فوق رأسه ويبدو عليه الإرهاق، وعلق علي الصورة التي نشرها عبر حسابه علي إنستجرام، قائلا:"ماهو انا برضه مكانش لازم أروح الشوبينج مع مراتي".

محمود عبد المغني

ويشارك محمود عبد المغنى تصوير فى مسلسل "شارع 9"، الذي انطلق تصوير أول المشاهد في شهر سبتمبر الماضى، وتعرض للتوقف أكثر من مرة بسبب التسويق قبل التوقف تمامًا حتى العودة للتصويرمرة أخرى، وجمع الممشاهد بينه وبين رانيا يوسف وصبا الرافعى.





تدور أحداث مسلسل "شارع 9" فى إطار إجتماعي حول المشاكل التي تهم الأسرة المصرية مثل علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت ومشاكل الزواج العرفي، أحدها اختفاء ابنة رجل اعمال شهير تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف أنها قتلت في ظروف غامضة يشترك في احداثها مجموعة من سكان شارع 9.

مسلسل "شارع 9" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، ، ماجد الشريف، هدى الأتربى، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى ملئ بالإثارة والتشويق.