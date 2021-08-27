"نتفليكس" تكشف تفاصيل "البروفيسور".. استخدام 600 بدلة حمراء و6000 سبيكة ذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قبل إطلاق الجزء الخامس من مسلسل "البروفيسور" على "نتفليكس"، كشفت الشبكة الرائدة في عالم الترفيه عالميًا، عدة حقائق ومعلومات تتعلق بالمواسم الخمسة الخاصة بالمسلسل الشهير والذي حقق نجاحًا كبيرًا ويحظى باهتمام الجمهور ومتابعة قطاع عريض.

كانت البدلة الحمراء الشهيرة في المسلسل موجودةً منذ البداية، ومنذ النسخة الأولى من السيناريو. ويقول Alex Pina، مبدع مسلسل البروفيسور: "دائماً ما نبحث عن الأيقونات، يجب أن تصنع لنفسك شعاراً مميزاً بشكل ما وأن تكون لك هويتك وبصمتك الخاصة".

" تم اتخاذ قرار تقليل الألوان الأساسية الأخرى خلال المسلسل لإبراز اللون الأحمر". يعلق المخرج Jesús Colmenar ولهذا كان قرارنا بأن يرتدي جميع السارقين والرهائن زياً موحداً، لتصبح البدلة الحمراء العلامة البصرية الأبرز للمسلسل".

خلال المواسم الخمسة كاملةً، تم استخدام أكثر من ٦٠٠ بدلة حمراء، وعلى الرغم من تشابهها، فإن أزياء مسلسل البروفيسور أبعد ما تكون عن الملل. ويقول Carlos Diez المسئول عن تصميم أزياء المسلسل: "تصميم أزياء مسلسل البروفيسور تجربة غنية بحق، لأن كل شخصية تختلف عن الأخرى. لقد كان العمل على ملابس جميع الشخصيات بالبدلة الحمراء المميزة تحدياً كبيراً سواء بشكل فردي وأيضاً بشكل جماعي".

حقائق إضافية حول المسلسل

- بعد ٢٠٠٠ دقيقة من التشويق وعمليتي سطو، تفصلنا ٧ أيام فقط عن العرض الأول للجزء الخامس، وعلى مر السنوات، تم التصوير في ٣٠٠ موقع في ٧ دول.

- تم التصوير في إسبانيا، تايلاند، الدنمارك، باناما، البرتغال، إيطاليا، والمملكة المتحدة.

- تم إنتاج ٦٠٠٠ سبيكة ذهبية للاستخدام كإكسسوار للمسلسل، بينما تمت طباعة مليون عملة ورقية فئة ٥٠ يورو لإسقاطها فوق شوارع مدريد.

- على مدار الـ٤١ حلقة، شهدت عمليات السطو لجمع الثروات العديد من الصراعات باستخدام ٢٧٥ سلاح مختلف.

- هذه الأسلحة يضاف إليها ١٥٠ قطعة من الذخيرة التي يحتفظ بها Gandía بخزانة أسلحته الخاصة في بنك إسبانيا.

ملخص المسلسل

العصابة محتجزة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة. تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الصعبة تصيبهم بعد خسارة أحدهم. تم القبض على البروفيسور من قبل سيرا، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب. وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه من قبل وهو الجيش. نهاية أعظم عملية سطو في التاريخ تقترب، وما بدأ كسرقة سوف ينتهي كحرب.