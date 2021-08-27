تحت مظلة "فينيسيا السينمائي".. عدلي توما يطلق برنامج "سينماتيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي تبدأ دورته الـ78 الأربعاء المُقبل، يطلق عدلي توما الرئيس التنفيذي لجيميناي إفريقيا برنامج "سينماتيك" على المستوى العالمي في احتفالية أعدت خصيصا تحت مظلة مهرجان فينيسيا الإيطالية، وبحضور نجوم المهرجان من كافة أنحاء العالم وفناني مصر والشرق والأوسط ومسؤولي إدارة المهرجان.

وأوضح توما أنه سوف يتم الإعلان عن مجلس أمناء برنامج "سينماتيك" وهو البرنامج المعني بتطوير صناعة السينما المصرية والعربية، وتعزيز قدراتها من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل، مضيفا أن مجلس الأمناء يضم مخرجين وفنانين مصريين وعرب ودوليين، وأنه بهذه المناسبة وفي إطار فعاليات المهرجان سوف يلقي محاضرة- كواحد من صناع السينما- للشباب المشاركين في المهرجان من كافة الدول حول كيفية إطلاق مشاريعهم السينمائية الجديدة، والتكنولوجيا المتطورة المطلوب إدخالها في صناعة السينما، وطرق الاستفادة من برنامج "سينماتيك" بالإضافة إلى مشاركته في "بانل" مع خبراء سينمائيين من أوروبا والشرق الأوسط.

وكان توما قد شارك في الدورة الماضية لمهرجان "كان" السينمائي الدولي والتي نظمت من شهرين، وعقد اتفاقية تعاون مع إدارة مهرجان "كان" لمشاركة الشباب الأوروبيين بجانب المصريين والعرب والأفارقة لإنجاز مشاريع سينمائية تستفيد من التكنولوجيا الجديدة التي باتت شريكا حيويا في صناعة السينما، ووعد وقتها بمزيد من الاتفاقيات المماثلة مع المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى.

كما شارك "سينماتيك" في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وقدم الدعم والتدريب لفرق شبابية من الصعيد في الدورة الأخيرة لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

يُذكر أن برنامج سينماتيك أطلق 10 شركات ناشئة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الأخيرة كجزء من برنامج "Upliftfor GFF" وهو برنامج يهدف الى النهوض برواد الأعمال في مجال الإعلام والترفيه، ودعم مجال صناعة السينما، من خلال خلق قنوات التواصل بين صناع الأفلام وريادة الأعمال، عن طريق إدخال التكنولوجيا والأفكار الإبداعية الجديدة في الصناعة السينمائية.

وتعد جيميناي أفريقيا الشركة المصرية المالكة لحقوق الملكية الفكرية لبرنامج "سينماتيك"، وتعد مشاركة سينماتيك في فينيسيا غير مسبوقة على الصعيد الفني والسينمائي والذي تقام نسخته الـ 78 في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، وهو حدث فني كبير ومن أعرق المهرجانات الدولية، ويهدف إلى تكريم أبرز النجوم في تاريخ السينما ورفع مستوى الوعي بالفن العالمي وصناعة السينما، ويشارك في دورته هذا العام ثلاثة أفلام عربية بينها فيلم مصري.