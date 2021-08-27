"الجونة السينمائي" يغلق باب التقديم لجائزة خالد بشارة في 12 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فتح مهرجان الجونة السينمائي الباب أمام طلبات التقديم لمشاريع الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة، مرحلة التطوير والأفلام القصيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج، الراغبة في التنافس على جائزة خالد بشارة لصناعة السينما المصرية المستقلة.

وأكد بيان صادر عن القائمين على المهرجان أن المشاريع الروائية والوثائقية القصيرة قيد التطوير، وكذلك الأفلام القصيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج، لصناع الأفلام المصريين، مؤهلة للحصول على هذه الجائزة، مع تفضيل أصحاب المشاريع المقيمين في مصر. ويجب ألا تتعدى مدة الفيلم 30 دقيقة، ويجب أن يكون الفيلم الأول أو الثاني للمخرج، على أن يتم إغلاق باب التقديم في 12 سبتمبر المُقبل.

تهدف جائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة إلى استكمال مسيرة الراحل خالد بشارة، الرئيس التنفيذي السابق لأوراسكوم القابضة للتنمية وذراعها أوراسكوم للتنمية مصر، المتمثلة في دعم والاعتراف بالمواهب الصاعدة. توفر الجائزة لصناع الأفلام المصريين الصاعدين منصة وفرصة لإظهار مواهبهم السينمائية وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

خلال الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، أطلق المهندس سميح ساويرس الجائزة تكريمًا للرئيس التنفيذي الراحل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية، خالد بشارة، الذي اشتهر بروح الابتكار والإبداع. تقول عائلة بشارة: "يشرفنا أن نحيي إرث خالد في دعم رواد الأعمال والابتكار من خلال جائزته. إننا نبحث عن مشاريع مصرية واعدة تجسد روح الإبداع والتفكير المبتكر، وهذا هو ما سانده خالد بشغف بل وراهن عليه طوال حياته".

تعليقًا على الجائزة، صرح المدير الفني أمير رمسيس: "في الوقت الذي نواصل فيه الحداد على فقدان أحد أبرز رواد الأعمال والمفكرين المبدعين في البلاد، كشفت الجائزة الافتتاحية للعام الماضي التي مُنحت لمشروع "هاملت من عزبة الصفيح" لأحمد فوزي صالح، أنها بوابة جديدة لاكتشاف المزيد من المواهب الاستثنائية. هذا العام، نأمل أن يغتنم العديد من المخرجين المصريين الشباب هذه الفرصة مرة أخرى للحصول على هذا النوع من التقدير لإطلاق مسيرتهم المهنية".

ستقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة من 16-21 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة.

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

خالد بشارة

ولد عام 1971، وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية، وذراعها المصرية الأكبر، شركة أوراسكوم للتنمية مصر، كما يعد واحدًا من المؤسسين المشاركين لشركة أكسيليرو كابيتال. كما عمل بشارة، كرئيس مجموعة، ورئيس العمليات لشركة فيمبلكوم المحدودة، والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة، والرئيس التنفيذي لشركة ويند تيليكوم، ما منحه خبرة كبيرة في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى معرفته الهائلة بفنون الإدارة وريادة الأعمال. إضافة إلى ذلك، فقد كان بشارة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة لينك دوت نيت، أكبر مقدم لخدمات الإنترنت في الشرق الأوسط.