بالفيديو| نرمين زعزع لـ"الخليج 365": وجودي في "200 جنيه" شرف وإضافة لي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد حسين:

أعربت الفنانة نرمين زعزع عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "200 جنيه" المعروض حاليًا في دور العرض السينمائي، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وقالت نرمين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم يضم كوكبة من النجوم ومخرج كبير أستاذ محمد أمين، وسيناريست عظيم أستاذ أحمد عبدالله، ووجودي في الفيلم شرف لي، وإضافة لي، وفخورة بمشاركتي جدا".

الشخصية التي تؤديها نرمين هي جزء من حكاية الفنان خالد الصاوي في الفيلم، وعنها تقول "هي بتشتغل عندهم في البيت بتساعدهم في تنضيف البيت، الحدوتة بالنسبة لي أول مرة السينما أو عمل درامي يتناولها، تعرض وجهتين نظر مختلفين تماما، وحاجة محترمة جدا إننا نشوفها وحاجة محترمة إن في فيلم بيضم الكوكبة دي من النجوم، وبيقدم شرايح مختلفة من المجتمع أي حد ممكن يلاقي نفسه أو حد يعرفه في الشخصيات، وأتمنى يحقق النجاح المطلوب".

وعن جديدها أشارت إلى أن الأعمال الرمضانية لم تكتمل بعد، لكن من الممكن أن تشارك في عمل خارج السباق الرمضاني، لم تحسم قرارها بشأنه بعد.

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد السعدني، صابرين، دينا فؤاد، مي سليم، غادة عادل، ليلى علوي، أحمد رزق، أحمد آدم، نرمين زعزع، محمود حافظ، وملك قورة.