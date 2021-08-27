بالفيديو| ليلى علوي لـ"الخليج 365": أنا من المعجبين بمحمد أمين كمخرج وسيناريست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة ليلى علوي إن سيناريو فيلم "200 جنيه" نال إعجابها عند عرضه عليها، لافتة إلى أنها حريصة على تشجيع الأفكار الجديدة والسينما الجديدة.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "السيناريو مكتوب حلو، وأنا من النوع اللي بحب أشجع الأفكار الجديدة والسينما الجديدة، وبحس إن ده دوري ودور كل الفنانين إننا نقف جنب الصناعة وده اللي حصل في 200 جنيه".

وعن التعاون مع المخرج محمد أمين في "200 جنيه" وكذلك في فيلم "التاريخ السري لكوثر" المنتظر طرحه، قالت ليلى "شعرت بالراحة في العمل مع المخرج محمد أمين في (التاريخ السري لكوثر)، وكررت التجربة معه في (200 جنيه)، وأنا من مشاهدي أفلامه ومن المعجبين به كسيناريست وكمخرج، وأعتقد إنه عامل حاجة جميلة في (200 جنيه)".

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد السعدني، صابرين، دينا فؤاد، مي سليم، غادة عادل، ليلى علوي، أحمد رزق، أحمد آدم، محمود حافظ، وملك قورة.