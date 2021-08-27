" النجاح عندي صورة مش كلام".. أول تعليق لـ رامي صبري على حفله بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان رامي صبري، على حفله الغنائي الذي أحياه أمس الخميس، في بورتو جولف مارينا بالساحل الشمالي.

ونشر رامي، صورتين من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله.. النجاح عندي صورة مش كلام صحافة ولا إعلام، ولا عمري بشتغل كدة.. الصورة بتخلص كل الكلام.. والنجاح والتوفيق من عند الله مش من عند مخلوق، يعني أنا مش مستني حد يكتب ولا يتكلم، وطول عمري مش مستني غير الصورة اللي قدامكم دي".

وتابع: "دي اللي تهمني الجمهور وحب الناس.. شكرًا لكل واحد جه حفلة الجولف أمس 20.000 أخ وأخت.. شرفونا يا رب أكون أسعدتكم على قد ما أسعدتوني بحضوركم" .

وأضاف: "إن شاء الله نعمل حفلات كبيرة كتير جاية".

وكان رامي صبري، قدم خلال الحفل عددا من أغانيه الرومانسية والدراما التي عشقها له الجمهور، حيث شهد الحفل حضور جماهيري كبير.

وكان مفاجأة الحفل وجود الشاعر الغنائي تامر حسين والملحنين عزيز الشافعي وشادي حسن، وشاركوا صبري إحدى أغانيه على المسرح أمام جمهور الحفل.

جدير بالذكر أن رامي صبري طرح مؤخرا أغنية "بيحرك في المشاعر" عبر قناته على يوتيوب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.