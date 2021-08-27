زينة مكي تنشر صور “فرحة ومرحة ونهلة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

نشرت الممثلة اللبنانية زينة مكي سلسلة صور من مكان تصوير مسلسل صالون زهرة. وعلّقت عليها بالقول: “صالون زهرة، فرحة ومرحة ونهلة.. لين على طول معجوقة”.

ويعرض مسلسل “صالون زهرة” على منصة شاهد. يذكر أن مسلسل “صالون زهرة” تأليف ندين جابر، إخراج جو بوعيد، وبطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم، علي سكر، بمشاركة نقولا دانيال، عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف وآخرين.