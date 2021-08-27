شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يتألق ويسحر الجمهور بحفله على المسرح الروماني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم الكبير محمد منير، خلال فقرته الغنائية بحفله بالمسرح الرومانى فى الساحل الشمالى أمس، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع أغنيات الكينج التي أشعلت المسرح، حيث استهل أولى أغنياته بـ"هيلا هيلا" التى رددها معه الجمهور خلال الحفل.

واندمج الجمهور مع باقة من أفضل أغنيات الكينج محمد منير، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع من أداء محمد منير على المسرح الروماني بالساحل الشمالى، حيث لم يكف الجمهور عن التشجيع والرقص منذ بداية فقرته وغنى ما يقرب من 10 أغاني، والتى يحفظها الجمهور ورددها معه مثل "الليلة ياسمرا" و"حبيبي لون الشيكولاتة" و"قلبى مساكن شعبية" و"هيلا هيلا" و"أحمر شفايف".

وكان الكينج محمد منير قال تصريح سابق لـ"الخليج 365" إنه بصدد تقديم أغانى ألبومه الجديد خلال الحفل، كما أنه جهز مفاجآت جديدة لجمهوره.



حفل الساحل الشمالى



الكينج فى حفل الساحل



محمد منير خلال الحفل

يذكر أن الكينج محمد منير أعرب عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة "الباقي من الصحاب"، وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن النجاح يولد لديه طاقة إيجابية تجعله يريد أن يملأ الدنيا أغاني وحفلات، ولذلك فإنه بصدد تقديم أغانٍ جديدة تناسب الصيف.

أغنية "الباقى من الصحاب" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وهي خامس أغاني ألبومه "باب الجمال"، وتتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة، وقال الشاعر أحمد حسن راؤول لـ"الخليج 365" إن أغنية "اللى باقى من أصحابى" تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم.