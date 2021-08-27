شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "ذهب الليل" عن حياة محمد فوزى إخراج سعيد قابيل بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم وغدًا (الجمعة والسبت 27 و28 أغسطس 2021 ) مسرحية "ذهب الليل" للمخرج سعيد قابيل على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية الساعة التاسعة مساء.

وقال المخرج سعيد قابيل إن العرض المسرحي "ذهب الليل" مستوحى من حياة الفنان محمد فوزي، من خلال التركيز على المحطات الفنية المختلفة التي مر بها وأهم ما حققه في الغناء والتلحين والإنتاج والتمثيل والتسجيل والتأليف السينمائي .

العرض بطولة محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، عادل سعيد، وأرساني مشرقي، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، فكرة وتأليف أحمد عسكر، واخراج سعيد قابيل

العرض يقدم تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، بقيادة المخرج محمد مرسي.

يذكر أن الفنان محمد فوزي محمد فوزي من مواليد (15 أغسطس 1918 وهو مغني وملحن وسينمائي مصري، وقد تربع فوزي على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طيلة الأربعينيات والخمسينيات في مصر خلال القرن الماضي، وتميز أسلوبه الفني بالبساطة والبهجة، إضافة إلى امتلاكه موهبة في إدارة المال والأعمال والإنتاج الفني. محمد فوزي هو صاحب لحن النشيد الوطني للجزائر قسما الذي نظمه شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا.