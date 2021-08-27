شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تتألق بأحدث ظهور على البحر: "آخر أيام الصيفية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة التونسية هند صبرى، بأحدث ظهور لها، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها على صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية، أمام أحد الشواطئ، وعلقت عليها: "آخر أيام الصيفية".



الفنانه هند صبرى

وكانت قد التقت النجمة التونسية هند صبرى، بصديقها الفنان أحمد رزق، خلال تواجدهما فى إحدى المدن الساحلية لقضاء إجازة الصيف أمام البحر، حيث نشرت صورة جمعتهما سويا عبر حسابها على موقع إنستجرام، ووصفته بالصديق الصدوق، بينما قال رزق: "ربنا يديم صداقتنا للأبد".



هند صبرى

وقالت هند، عن صورتها مع أحمد رزق: "سَـلامٌ عَلى الدُّنْيـا إِذَا لَمْ يَكُـنْ بِـهَا، صَـدِيقٌ صَدُوقٌ صَادِقُ الوَعْدِ مُنْصِفَـا"، ليرد رزق، من خلال التعليقات على الصورة: "بحبك حب وربنا يديم صداقتنا للأبد"

فيما ظهرت النجمة التونسية هند صبرى، فى إطلالة مميزة خلال أحدث جلسة تصوير "فوتوسيشن" خضعت لها، حيث ظهرت متأثرة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا فى طوكيو، وارتدت الزى النسائى اليابانى "الكيمونو"، ونشرت هند صور الفوتوسيشن عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل والصور إنستجرام، صحبتها بتعليق: "كيمونو".