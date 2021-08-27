شكرا لقرائتكم خبر عن صلح رامى صبرى وتامر حسين وعزيز الشافعى رسميًا أمام الجمهور فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الملحن عزيز الشافعى، والشاعر تامر حسين، على تلبية دعوة النجم رامي صبرى للحضور فى حفلته، وكان حضورهما بمثابة إعلان رسمى لعودة العلاقات الطيبة بين الثلاثة بعد مشادات وخلافات سابقة.

كان المطرب رامى صبرى، قد طرح أحدث أغانيه مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، بعنوان "بيحرك فى المشاعر"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية:

معقد كل الحلوين

إيه اللي بيحصلي

جماله جابني شمال ويمين

دا قمر ونزلي

معقد كل الحلوين

إيه اللي بيحصلي

جماله جابني شمال ويمين

دا قمر ونزلي

يُدخل قلبك يِعلِم

يخطف خطفِة معلِم

بيحرك في المشاعرِ

يخلي اللي ما ينطق يتكلِم

حلو وعامِل عمايله

وبعيد ولا حد طايله

نفسي يراعي المشاعر

مايفضلش يعِقد في زمايله

في عينيه بسرح واطوِل

أنا والله مُش بهَول

بيحرك فى المشاعر

وبضعف قدامه وبتحوِل

قرب قرب يجنني

من نظرة عين بيسحرني

بيحرك في المشاعِر

بلاش اكمل كلام انتواُ فاهميني

وتأتى الأغنية بعد فترة انقطاع لم تدم سوى عدة أشهر بين رامى صبرى والملحن عزيز الشافعى وتدخل على هامشها أيضًا الشاعر تامر حسين، بسبب بعض الخلافات حول إحدى الأغنيات التي انتهت تمامًا بعد تصفية الأجواء بصورة ودية وتبادل الزيارات بينهما، ليشهد الثلاثى تعاون جديد بعد أن قدم عزيز الشافعى معه 3 أغنيات هم أهد الدنيا، حياتى مش تمام، أنا بابا.

وطرح النجم رامى صبرى مؤخرا أغنية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.

وكتب رامى صبرى فى بداية الأغنية أن هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبرى، فلم يتقاض أى شخص ساهم فى هذا العمل أى عائد مادى، برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة، والأغنية من كلمات عبير الرزاز، وألحان كريم صبرى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر امير محروس.