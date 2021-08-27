شاهد.. مي عمر تغني وترقص في خطوبة شقيقة زوجها محمد سامي

كتب امير فتحي في الجمعة 27 أغسطس 2021 02:57 مساءً - احتفلت الفنانة الشابة ريم سامي بخطبتها على رجل الأعمال طارق هيمن في الساحل الشمالي وسط حضور لعائلة العروسين واصدقائهما ونخبة من نجوم الفن في مصر.

وقد أظهر مقطع فيديو تم تداوله من الحفل الفنانة مي عمر وهي تستعيد أجواء مسلسلها «لؤلؤ» الذي قدمت خلاله شخصية مطربة وجمعها دويتو غنائي خلال أحداثه مع الملحن أشرف جبنة الذي جسد شخصيته خلال المسلسل الفنان أكرم حسني.

وحملت «مي» الميكروفون خلال حفل خطوبة الفنانة ريم سامي شقيقة زوجها المخرج محمد سامي لتغني أغنية «إن جيت للحق..حبيبي يالا”.

واندمجت «مي» في غناء الأغنية بطريقة «بلاي باك» على صوت المطربة نور عبدالسلام المسجل الذي تم بثه خلال حفل الخطوبة.

نشرت الإعلامية بوسي شلبي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام مجموعة صور أثناء حضورها للحفل.

يذكر أن ريم سامي شاركت في مسلسل “”نسل الأغراب” مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.