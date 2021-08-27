محمد رمضان يرد بطريقته على الجدل الدائر حول حصوله على دكتوراة فخرية!

كتب امير فتحي في الجمعة 27 أغسطس 2021 02:57 مساءً - رد الفنان المصرية محمد رمضان بطريقته الخاصة على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بعد إعلانه حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من لبنان.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على انستغرام صورة له من الطائرة الخاصة وهو يتناول الطعام مع ابنه “علي”، وكتب موجها رسالته التي قال فيها:” لا أنظر خلفي إلا لإلتقاط صورة”.

وكان قد أثار إعلان محمد رمضان حصوله على الدكتوراه الفخرية في لبنان وتوجيهه الشكر إلى وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين حالة من الجدل خاصة بعد نفي الجهات اللبنانية الرسمية ان تكون قد منحت رمضان اي شهادة او لقب.

فقد أعلن عباس مرتضى، وزير الثقافة اللبناني أن الوزارة لا علاقة لها بالتكريم أو باختيار محمد رمضان ضمن المكرمين، فيما أصدرت نقابة الممثلين اللبنانين بيانا رسميا أكد فيه النقيب الممثل والمخرج نعمه بدوي أن نقابته لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب ولا من بعيد، مؤكدا رفضه الزج باسم النقابة في مواضيع سطحية.

وكان موقف نقيب الموسيقيين مشابها لهما فعبر عن غضبه من إقحام نقابته في الأمر، وأكد عدم وجود أي علاقة له بتكريم محمد رمضان.