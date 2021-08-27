الزي العسكري اللبناني يضع محمد رمضان في ورطة.. بلاغ جديد للنائب العام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم محامي مصري بلاغاً للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، بعد أزمة حصوله على الدكتوراه من لبنان، وارتدائه الزي العسكري اللبناني من دون إذن.

وقال المحامي أيمن محفوظ في بلاغه للنائب العام إن: "ما زال جنون الشهرة والبحث عن التريند من الفنان محمد رمضان يثير العديد من المشاكل التي قد تصل إلى حد الجرائم في أغلب الأحيان فقد ادعى رمضان، على خلاف الحقيقة، أن وزير الثقافة اللبناني ونقيب الممثلين بلبنان منحاه شهادة دكتوراه فخرية برعاية دولة ألمانيا، وهذا الأمر الذي نفت صحته الأطراف كافة وتعجبت من تصرف رمضان"، وفقاً لصحف مصرية.



وأضاف محفوظ ببلاغه: "كما ارتدى رمضان زياً عسكرياً لبنانياً وأجرى مراسيم رسمية من دون أن يكون له الحق بذلك، وبلا إذن رئيس الجمهورية، إضافة إلى تعمد رمضان خسارة مصر أحد أهم أسلحتها الدولية وهي القوة الناعمة جراء هذا التصرف المرفوض أخلاقياً، إن لم يكن قد يخلق أزمة دبلوماسية لمصر".

وتابع محفوظ أن رمضان لا ينبغي أن يرتدي زياً عسكرياً لدولة أجنبية مهما كانت الأسباب ولو كان ذلك بشكل ترفيهي.

وتابع: "إن كان يستحق رمضان العقاب الجزائي فإنه أيضاً يستحق العقوبات الإدارية التي تراها الدولة ملائمة، أقصى أنواع الجزاءات وعلى الأقل وقفة لمدة طويلة نسبية عن العمل الفني لعل يراجع نفسه ويُعمِل العقل في تصرفاته".

وفي نهاية بلاغه، طالب المحامى بفتح تحقيق موسع وتفعيل مواد الاتهام في هذا الأمر، وإحالة رمضان للمحاكمة الجنائية ومتابعة تحقيقات نقابة الموسيقيين لتوقيع العقوبة الإدارية المناسبة ضد رمضان واتخاذ اللازم قانوناً.

وكان الفنان محمد رمضان، قد نشر، الخميس، عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام" مقطع فيديو له، أثناء زيارته إلى لبنان، وهو يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لضحايا تفجير مرفأ بيروت.

وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو، مرتدياً الزي الخاص بالدفاع المدني اللبناني، كما ظهر معه نجله "علي" أمام النصب التذكاري.