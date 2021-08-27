سعد لمجرد يجتمع بوالده وممثل مغربي في أغنية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يطلق الفنان المغربي سعد لمجرد أغنية جديدة قريبا، يؤديها برفقة والده البشير عبدو، كما يُشارك في كليبها الممثل المغربي رشيد الوالي.

وأعلن الفنان المغربي رشيد الوالي عبر صفحاته الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، عن قرب الإعلان عن عمل فني جديد سوف يجمعه بكل من الفنانين سعد لمجرد ووالده البشير عبدو.

في المقابل، شارك المغني المغربي تسجيل فيديو قصير للفنان المغربي رشيد الوالي، وهو يرقص على أنغام إحدى أغانيه، مُعلقاً عليها بعبارة: "تلقائي كثيراً وإيجابي، شكرا عزيزي".





أما رشيد الوالي فقد شارك عبر متتبعيه تسجيلا بالفيديو يتحدث فيه عن العمل الجديد، موضحاً أنه عبارة عن أغنية من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي.

وأرفق الفيديو بالتعليق التالي: "انتظروا الجديد، كليب جديد البشير عبدو، قريبا جدا، شكرا حبيبي سعد لدعمك الدائم والله يخلي ليك والديك، نحبك".