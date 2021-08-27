شكرا لقرائتكم إيمي سمير غانم لوالدتها الراحلة: بتعذب من غيرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حالة حزن وصدمة تعيشها عائلة الفنان الراحل سمير غانم، بعد وفاة الأب وبعدها بشهرين رحيل الأم دلال عبد العزيز، إثر إصابة الثنائي بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاته.

ورغم المحاولات الطبية المكثفة لعلاج دلال عبد العزيز، إلا أن المضاعفات تسببت في تدهور الرئة بشكل كبير، ورحيلها عن عالمنا في نهاية المطاف، دون أن تعلم برحيل زوجها من قبلها.

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وبعد مرور نحو أسبوعين على رحيلها، عبرت الفنانة إيمي سمير غانم عن افتقادها لوالدتها، بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها على "انستغرام"، ووضعت عليها تعليقا مؤثرا.

حيث كتبت التعليق قائلة "بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك.. الحمدلله على كل شئ.. ربنا يرحمك يارب"، لتعبر عما تعيشه طيلة الأيام الماضية بعد وفاة والدتها.

وتفاعل عدد كبير من النجوم مع الكلمات التي كتبتها إيمي سمير غانم، من بينهم زينة وأروى جودة، وفيفي عبده وعبير صبري وهند صبري ودرة، وعدد كبير من المتابعين الذين دعوا للثنائي بالرحمة.

دلال عبد العزيز أصيبت قبل نحو 4 أشهر بفيروس كورونا المستجد، قبل أن تدخل إلى المستشفى في محاولات لعلاجها، وبالفعل تحولت تحاليلها إلى سلبية تجاه الفيروس المستجد.

إلا أنها ظلت تعاني مما يعرف باسم "أعراض ما بعد كورونا"، ما تسبب في تدهور الرئة بشكل كبير، وظلت على أجهزة الأكسجين، حتى توفيت قبل نحو أسبوعين.