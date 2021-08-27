شكرا لقرائتكم خبر عن ‎تونس ضيف شرف الدورة الرابعة لأيام القاهرة الدولي للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما والذى يرأسه المخرج أسامة رؤوف، الجمهورية التونسية لتكون ضيف شرف الدوره الرابعة من المهرجان والذى يقام فى الفترة من 13 وحتى 17 سبتمبر القادم تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتوره إيناس عبد الدايم، وذلك بحضور قوى للمسرح التونسي.

ويشارك من تونس فرقة دروب بعرض "نشوة الهلال" للفنان عماد الوسلاتي، إضافة للمشاركة التونسية ضمن ورش المهرجان، والفعاليات المتنوعة وبمسابقة التأليف والعروض المسرحية، ومنصة الحكواتي.

يذكر أن الدورة السابقة كانت تحمل اسم النجم القدير صلاح السعدنى ، كما كرم المهرجان فيها الفنان القدير محيى إسماعيل، وحلت روسيا ضيف شرف المهرجان وأقيمت في فبراير 2020 وقد حفلت بمشاركة أكثر من 15 دولة.

جدير بالذكر أن المونودراما فن من الفنون الدرامية وهو من أشكال المسرح التجريبي التي تطورت وأتسعت رقعتها خلال القرن العشرين والقائمة على ممثل واحد يسرد الحدث عن طريق الحوار , يتم تعريف المونودراما على أنها " خطبة أو مشهد مطول يتحدث خلاله شخص واحد، وهو نص مسرحي أو سينمائي لممثل واحد ، وهو المسئول عن إيصال رسالة المسرحية ودلالاتها جنباً إلى جنب عناصر المسرحية الأخرى، وفي بعض الأحيان يستعمل تعبير رديف هو عرض الشخص الواحد One Man Show، أو الـ solo play عند الألمان. والمونودراما بهذا المعنى تختلف عن المونولوج Monologue كما تشرحه الموسوعة البريطانية Encyclopedia Britannica وهو " حديث مطول لشخصية مسرحية.