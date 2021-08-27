شكرا لقرائتكم خبر عن العادات والتقاليد مقابل الدين موضوع الفيلم السعودى "90 يوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج السعودى خالد الحربى، من تصوير مشاهد فيلمه 90 يوم، فى مطار جدة، وهو دراما اجتماعية كوميدية يتعرض إلى "فترة العِدة" التى تفرض على المرأة البقاء فى بيت زوجها، وخلال الأحداث يتبين تغلب العادات والتقاليد على الأحكام الشرعية فى أغلب الأحيان، ومن المقرر إطلاقه قريبًا فى دور العرض السعودية وعدة دول عربية.

فيلم 90 يوم يناقش العلاقات الزوجية المعقدة بطريقة درامية وكوميدية، ويحكى قصة طبيبة ترفض الزواج لأنها تبحث عن الرجل المناسب لها، وعندما تجده تتحدى الجميع من أجل الزواج به، لكنها تكتشف أنه يخفى حقيقة مثيرة، تقودنا إلى تمسك الغالبية بعادة يخالفون بها الشرع دون أن يدرون.

فيلم 90 يوم يشارك فى بطولته فيصل الزهراني، مروة محمد، محمد الهاشم، فى فؤاد، بدر المطرفى وود أسامة، سناء بكر يونس وعبدالعزيز السكيرين وخالد الحربي.