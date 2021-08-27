شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقي يجرى بروفة قبل حفله اليوم بالساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى النجم محمد حماقي، بروفه فجر اليوم الجمعة، بمكان حفلته التى تقام اليوم بمدينة العلمين على مسرح المشاة وقام بعمل بروفة سريعة على الأغانى التى تم اختيارها مع فرقته الموسيقية والاتفاق على طريقة دخوله وخروجه من الحفل مع منظمى الحفل، والتأكيد علي جودة أجهزة الصوت والإضاءة، وكان مشاركًا معه بالبروفه حمدى بدر مدير أعماله والشاعر أمير طعيمة الذى تربطه به علاقة صداقه قوية وشريك لمعظم نجاحاته ومسئول الألعاب النارية أحمد عصام ومسىول الإضاءة وليد الحريرى والمسرح تامر فوزى.

يذكر أن حماقى طرح مؤخرًا أغنية "طالع موضة" وهى رابع أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم.

وتصدر مؤخرًا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنية "لو هتسيب"، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 9 ملايين مشاهدة، وتعد الأغنية ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماسترطارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.