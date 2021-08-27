محمد رمضان متجاهلا الانتقادات: "لا أنظر خلفي إلا لالتقاط صورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تجاهل الفنان محمد رمضان، التعليق على الجدل الذي أثير حوله خلال الساعات الماضية، عقب إعلانه الحصول على الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي.

ونشر رمضان، صورا مع نجله "علي" داخل الطائرة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لا أنظر خلفي إلا لالتقاط صورة".

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن أمس الخميس، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" عن حصوله على الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، من نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بالتعاون مع نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية.

فيما قال الفنان فريد بوسعيد، رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ما حدث هو مجرد تكريم في مهرجان أفضل، ولم نمنح ولا نستطيع منح الفنان محمد رمضان الدكتوراه الفخرية، ما نشر مجرد خلط ولخبطة ولا علاقة له بالنقابات الفنية اللبنانية".

وأضاف: "النقابة أيضًا لا تمنح لقب سفير، وتواجدي شخصيًا كان باعتباره حفلًا فنيًا ترعاه وزارة الثقافة".

الفنان محمد رمضان كان قد نشر صور التكريم عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: "شكرًا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين، ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرًا المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي، ثقة في الله نجاح".