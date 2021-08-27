إطلالة جريئة بـ"هوت شورت".. هيفاء وهبي تحيي حفلها الأول بالساحل الشمالي.. (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشعلت الفنانة هيفاء وهبي، مساء أمس الخميس، حفلها بأغانيها في شاطئ كريستال بالاس بالعلمين الجديدة، بمشاركة فريق ديسكو مصر.

وأحيت هيفاء، حفلها الأول في الساحل الشمالي معتمدة إطلالة جريئة، إذ ارتدت "هوت شورت".

وقالت هيفاء وهبي، خلال الحفل: "أنا فرحانة بوجودي في الساحل، ومصر وناسها عزيزين على قلبي، وتحية لبلدي لبنان اللي هو بقلبي.. من الساحل الشمالي إلى بيروت أنا بحبك".

وطلبت هيفاء طلبت خلال الحفل من الفنان أكرم حسني، الصعود على خشبة المسرح، ليُقبلها الأخير أمام الحضور عقب صعوده، ويُغني معها أغنيتهما "لو كنت"، والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتراوحت أسعار تذاكر الحفل إلى 3 فئات، وهي 750 وقوفًا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات الـvip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

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