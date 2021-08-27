فيديو| ماذا فعلت هيفاء وهبي بعد رؤيتها حمو بيكا بحفلها في الساحل الشمالي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثارت الفنانة هيفاء وهبي، مساء أمس الخميس، خلال حفلها الغنائي في شاطئ كريستال بالاس بالعلمين الجديدة، حالة من الجدل عقب سؤالها عن مطرب المهرجانات حمو بيكا.

وقالت هيفاء، أثناء تواجدها على خشبة المسرح، خلال الحفل: "وينه حمو بيكا؟".. وعقب رؤيته قالت (حبيبي هون، محدش يزعلي حمو، أنا بشوف فيديوهاته وساعات بتستفزوه)".

وظهرت هيفاء، أمام جمهور حفلها بالساحل بـ"هوت شورت" .

وقالت هيفاء وهبي، خلال الحفل: "أنا فرحانة، ومصر وناسها عزيزين على قلبي، وتحية لبلدي لبنان اللي هو بقلبي.. من الساحل الشمالي إلى بيروت أنا بحبك".

وكانت هيفاء طلبت خلال الحفل من الفنان أكرم حسني، الصعود على خشبة المسرح، ليُقبلها الأخير أمام الحضور عقب صعوده، ويُغني معها أغنيتهما "لو كنت"، والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتراوحت أسعار تذاكر الحفل إلى 3 فئات، وهي 750 وقوفًا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات الـvip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.