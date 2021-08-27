نادين نسيب نجيم: “شكراً كتير على الأصداء الحلوة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 15 ثانية

بعد انطلاق عرض الحلقات الأولى من مسلسل “صالون زهرة”، لاقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم أصداءً مميزة من خلال أدائها الرائد مع باقة من الممثلين اللبنانيين والعرب.

وفي هذا المجال، نشرت نادين سلسلة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلّقت عليها بالقول: “شكراً كتير على الأصداء الحلوة وشكراً أنكم استمتعتوا بالقصة ومبسوطة انه رسمت ضحكة على وجوهكم بعيداً عن المشاكل يلي عم نعيشها كل يوم نغير جو وننسى شوي همومنا️ إلى الأسبوع المقبل كل نهار خميس حلقتين على شاهد”.

يذكر أن مسلسل “صالون زهرة” تأليف ندين جابر، إخراج جو بوعيد، وبطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم، علي سكر، بمشاركة نقولا دانيال، عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف وآخرين.