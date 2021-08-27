شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يشعل حماس الجمهور في الساحل الشمالى ويرفع لافتة كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل النجم الكبير محمد منير، حماس الجماهير العاشقة لفنه وأغانيه، والتى جاءت من كل مكان لتستمتع بنجمها المحبوب إلى المسرح الرومانى بالساحل الشمالى ولم يهدأوا، ولم يكفوا عن التشجيع والرقص منذ بداية فقرته غنى منير ما يقرب من 10 أغاني، والتى يحفظها الجمهور ورددها معه مثل "الليلة ياسمرا" و"حبيبي لون الشيكولاتة" و"قلبى مساكن شعبية" و"هيلا هيلا" و"أحمر شفايف".

وعبر الكينج محمد منير فى بداية الحفل عن سعادته بقوله سعيد بهذا الجو الأسرى معاكم، كما قال ساخرًا طبعًا مفيش مذاكرة، ولا مدارس جيل مرزق.

كان الكينح منير صرح من قبل لـ"الخليج 365" قائلاً: "أننى اتنفس مزيكا والحفلات ولقاء الجمهور هو اكسير الحياة بالنسبة لى".