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شاهد.. هيفاء وهبي تخطف الانظار بشورت ذهبي في الساحل الشمالي.. وتوجه تحية الى حمو بيكا: “حبيبي هون”

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كتب امير فتحي في الجمعة 27 أغسطس 2021 11:50 صباحاً - أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلا غنائيا مساء أمس الخميس 26 أغسطس في الساحل الشمالي في العلمين والذي حضره عدد من من النجوم منهم الفنان أكرم حسني الذي شاركها غناء “لو كنت” على المسرح، وإدوارد ومطرب المهرجانات حمو بيكا والاعلامية بوسي شلبي.

وقد وجهت هيفاء وهبي كلمة الى الجمهور في بداية الحفل عبرت من خلالها عن سعادتها بالتواجد في مصر بين جمهورها المصري قائلة “مصر وناسها عزيزين كثير على قلبي” ثم وجهت تحية الى وطنها لبنان.

كما حرصت هيفاء وهبى على الترحيب بالمشاهير المتواجدين في الحفل خاصة أكرم حسني وادوارد ثم سألت عن حمو بيكا عندما علمت بوجوده، وعبرت عن حبها الكبير له وقالت: “حبيبي هون، محدش يزعلي حمو أنا بشوف فيديوهاته وساعات بتستفزوه”.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/HaifaVogue/status/1431169132335075330?ref_src=twsrc%5Etfw

كما نشر حمو بيكا عبر صفحته على فايسبوك فيديو له مع هيفاء وهبي وهي ترحب به وتعبر عن حبها له.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/mjkdiva/status/1431087426085212160?ref_src=twsrc%5Etfw

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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