كتب امير فتحي في الجمعة 27 أغسطس 2021 11:50 صباحاً - أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلا غنائيا مساء أمس الخميس 26 أغسطس في الساحل الشمالي في العلمين والذي حضره عدد من من النجوم منهم الفنان أكرم حسني الذي شاركها غناء “لو كنت” على المسرح، وإدوارد ومطرب المهرجانات حمو بيكا والاعلامية بوسي شلبي.
وقد وجهت هيفاء وهبي كلمة الى الجمهور في بداية الحفل عبرت من خلالها عن سعادتها بالتواجد في مصر بين جمهورها المصري قائلة “مصر وناسها عزيزين كثير على قلبي” ثم وجهت تحية الى وطنها لبنان.
كما حرصت هيفاء وهبى على الترحيب بالمشاهير المتواجدين في الحفل خاصة أكرم حسني وادوارد ثم سألت عن حمو بيكا عندما علمت بوجوده، وعبرت عن حبها الكبير له وقالت: “حبيبي هون، محدش يزعلي حمو أنا بشوف فيديوهاته وساعات بتستفزوه”.
كما نشر حمو بيكا عبر صفحته على فايسبوك فيديو له مع هيفاء وهبي وهي ترحب به وتعبر عن حبها له.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هيفاء وهبي تخطف الانظار بشورت ذهبي في الساحل الشمالي.. وتوجه تحية الى حمو بيكا: “حبيبي هون” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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