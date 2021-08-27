نضال الشافعي آخرهم.. منتجون تسبّبوا في أزمات صحيّة للفنانين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان نضال الشافعي حالة من الجدل، بعدما تعرّض إلى وعكة صحية بسبب حدوث أزمة وخلاف بينه وبين منتج فيلمه الجديد.

وعانى من انفجار جزئي في القولون، بسبب انفعاله على منتج فيلمه الجديد “ميني بار”، ما أدى إلى خروج بعض الإفرازات الشديدة نتاج هذا الانفجار، ليدخل بعدها المستشفى ويجري جراحة عاجلة.

وطمأن الفنان المصري جمهوره على صحته ونشر رسالة صوتية ظهرت خلالها علامات التعب والإجهاد على صوته وشكر كل من سأل عنه. ولم يكن الشافعي الفنان الوحيد الذي عانى صحياً بسبب التعامل مع المنتجين، بل سبقه نجمان آخران:

شريف دسوقي

فقد عانى الفنان شريف دسوقي من أزمة هو الآخر مع منتج فيلم “وقفة رجالة”، الذي عُرِض في السينما العام الماضي، وحدث نزاع بينهما وأحدثت هذه القضية ضجّة كبيرة وقتها.

وترتّب على ذلك إصابته بتطورات خطيرة في حالته الصحية، وأجرى جراحة بتر لقدمه بسبب إصابته بالسكري، ولاقى مساندة كبيرة من الدولة المصرية ورئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي. كما زاره المنتج وأعرب له عن حزنه لما مرّ به، مؤكداً أنه سيقف معه ويسانده ولن يتركه بعد ذلك.

خالد الصاوي

وأيضا الفنان خالد الصاوي، دخل في مناوشات وخلافات مع منتج فيلمه الذي تم عرضه بعنوان “للإيجار”، وقام بمقاضاته وإرسال إنذار له على يد محضر حتى يحصل على مستحقاته المالية، وذلك بعد أن حقّق العمل إيرادات ضئيلة في شباك تذاكر السينما.