فيلم “ريتسا” يتصدر مشاركات أفلام مهرجان “القاهرة السينمائي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن عرض فيلمه الجديد “ريتسا” بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه على «انستقرام» صورة من داخل الاستديو خلال تسجيل الدوبلاج الخاص بالفيلم، وعَلّق قائلاً: «من ستوديو الدوبلاج لفيلم ريتسا.. والخبر السعيد أنّ الفيلم سيشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021».

ويُجَسّد أحمد الفيشاوي خلال أحداث فيلم «ريتسا» شخصية الراوي أحمد منصور الذي يكتب ضمن أحداث الفيلم رواية عن قصة الفيلم وهي 3 ألوان من الحب ومن خلال كتاباته يتم اكتشاف شخصيات الفيلم وعلاقتهم ببعضهما البعض.

فيلم «ريتسا» يعد من نوعية الأفلام الرومانسية التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي في حقبتين مختلفتين من الزمن وهما الخمسينات والوقت الحالي منها قصة أمير المصري الذي يعود للسينما المصرية بعد غياب 9 سنوات.

وفيلم «ريتسا» إنتاج شركة الجذور وتأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري، وهو من بطولة محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد، ومريم الخشت، ومي الغيطي، وأمير المصري، وكارولين عزمي ويوسف عثمان.