عابد فهد يكشف عن “لوك” مسلسله الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان السوري عابد فهد جمهوره في “إنستغرام” بالكشف عن “لوك” الشخصية التي يُقدِّمها في مسلسله الجديد، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وشوّق عابد الجمهور للعمل الذي لم يكشف عن أيٍّ من تفاصيله، لكنّه اكتفى بنشر صورة من كواليس تصوير العمل، تكشف عن “لوك” الشخصية التي يُجسِّدها؛ إذ أطلّ في الصورة بالشارب المبروم لأعلى على شاكلة شارب النجوم الأتراك، وعلَّق الفنان السوري على الصورة بقوله: “أحد الأدوار القادمة.. على شاهد Vip “.

وبعدما تكشفت ملامح الشخصية، فمن المتوقع أن يكون لوك عابد هو لشخصيته في المسلسل التاريخي المنتظر عرضه “سنوات الحب والرحيل”، والذي يُؤدي فيه شخصية الحاكم العثماني على بلاد الشام “أحمد جمال باشا”.

المسلسل من إخراج الليث حجو، وتدور أحداثه حول فترة حكم العثمانيين للمنطقة العربية والأحداث التي دارت خلال الفترة التي أُطلق عليها “سفر برلك”.

وفي سياق متصل، كان عابد فهد أول المنضمين إلى عمل درامي جديد بعنوان “الشتي یا بيروت”، من إنتاج شركة “الصباح إخوان”، وتأليف بلال شحادات، وإخراج إيلي سمعان.

وكان مؤلف العمل قد صرَّح بأنّ المسلسل اجتماعي معاصر، وأحداثه مستوحاة من الواقع، لكن الحكاية من وحي الخيال، ويتألف من ثلاثين حلقة، ويناقش ثلاثة مواضيع هي: الانتقام والثأر والفقدان، وتدور حول شقيقين وأبناء عم، ويُعالج الصراعات التي يخوضها الإنسان خشية فقدان من يحب، سواء كان أباً أو أماً أو شريكاً، وسيجرى تصويره بين سوريا ولبنان.