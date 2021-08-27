دنيا سمير غانم تغسل أحزانها بالحديث عن رومانسية محمد محمود عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أنّ الفنانة المصرية دنيا سمير غانم تُحاول تدريجياً التغلب على رحيل والديها الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، واللذين جاء موتهما صدمةً كبيرةً لها ولشقيقتها إيمي التي ما زالت تُعاني فراقهما حتى الآن.

ومنذ وفاة الفنان سمير غانم قبل قرابة 3 شهور، اختفت دنيا كلياً عن التفاعل مع أصدقائها وصديقاتها في الوسط الفني، واكتفت فقط بنشر أدعية لوالدها ووالدتها على مواقع التواصل، ولكنّها فاجأت جمهورها بالتعليق لأول مرة على الفيديو الرومانسي الذي نشره الفنان محمد محمود عبدالعزيز، وهو يركض على ركبتيه لتقديم الخاتم إلى خطيبته.

وعلَّقت دنيا على الفيديو، قائلةً: “يا حبايبي ربنا يسعدكم يارب ويفرح قلبكم، زيزو أخويا ربنا يفرح قلبك يارب”، ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مُعبّرين عن فرحتهم الشديد لعودتها مرة أخرى للتفاعل مع أصدقائها والعودة لحياتها.

وانهالت عليها التعليقات: “يا قلبي فرحت قوي بتعليقك اكثر من الفيديو نفسه، ربنا يصبر قلبك يا دنيا مجاملة حتى وأنتِ حزينة، بجد تعليقك ده فرح قلبي وسعيدة إني شفته ربنا يقويكم على ما ابتلاكم”.

وسبق أن فاجأ محمد محمود عبدالعزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الجمهور بالركض على ركبتيه لتقديم الخاتم إلى خطيبته، وذلك رداً على مفاجأة أعدّتها خطيبته بمناسبة يوم ميلاده، للاحتفال مع المقربين والأصدقاء ممن يحبهم.