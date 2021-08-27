مي عمر توجّه رسالة رومانسية الى زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص في موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة تجمعها بزوجها المخرج محمد سامي هنّأته من خلالها بعيد ميلاده… وعلقت مي على الصورة قائلةً: “عيد ميلاد سعيد يا رجلي، أنت الدليل على وجود الرجال المثاليين. أحبك”.

وكانت مي قد كشفت منذ فترة عن إصابتها بمرض غامض، ونشرت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة بدت فيها وهي تقف أمام أحد مراكز الرعاية الصحية في الساحل الشمالي، وعلّقت عليها بالقول: “قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلّب المزيد من التحليلات والفحوصات، حتى أن الجميع من حولي ألحّوا عليّ للعودة إلى القاهرة. ومع ذلك، كنت متعبة للغاية ومريضة”… وأضافت: “العيادة الطبية زوّدتني بالرعاية الطبية اللازمة واستشارات الزيارة المنزلية، والحمد لله أنا أفضل بكثير الآن وأتعافى”.

يُذكر أن آخر أعمال مي عمر، كان مسلسل “نسل الأغراب”، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركت في بطولته مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وهو من إخراج زوجها محمد سامي.